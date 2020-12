Napoli: Rrahmani negativo a tampone, torna in campo

(ANSA) - NAPOLI, 02 DIC - Anche Amir Rrahmani è negativo al tampone del covid19. Il difensore centrale del Kosovo si era ammalato di covid nella trasferta europea con la sua nazionale ed è rimasto in isolamento a Napoli in questi dieci giorni. Ora è negativo e, conferma il Napoli, tornerà presto ad allenarsi a Castel Volturno insieme ad Elseid Hysaj,. l'altro calciatore azzurro che ha passato il post nazionale con il covid, in Albania.

Al momento, quindi, il Napoli non ha più positivi al covid.

Prima di loro avevano preso il virus Petagna, prima del ritiro estivo, e Zielisnki ed Elmas, ormai tornati in campo. (ANSA).