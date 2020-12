Libri: Maria Bolignano presenta "Profumo comico di donna"

(ANSA) - NAPOLI, 02 DIC - Non potendo calcare le tavole del palcoscenico a causa della pandemia ha usato tutto il tempo che il lockdown le ha "regalato" per raccogliere in un libro una serie di racconti umoristici, che la casa editrice Edizioni Mea ha deciso di pubblicare: si intitola "Profumo comico di donna" il libro firmato di Maria Bolignano, attrice napoletana che ora si presenta al suo pubblico in una nuova veste, che non è solo quella di scrittrice. Tra i racconti scelti figura anche un testo da "stand-up comedy" che l'attrice ha scritto, a quattro mani, insieme con l'amica e collega Fabiana Fazio. La pubblicazione si apre con la prefazione di Maurizio Casagrande, attore molto amato dal pubblico partenopeo.

Maria Bolignano, che ha condiviso con Lello Arena e Luciano Melchionna, la recente esperienza di una versione teatrale 3.0 del classico "Miseria e Nobiltà' di Eduardo Scarpetta", è nota al grande pubblico per "Made in Sud" e "Fatti Unici" e anche per la sua partecipazione a film e serie tv come "I bastardi di Pizzofalcone" e "Un ciclone in famiglia". (ANSA).