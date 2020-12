Meteo: Napoli, domani chiuse scuole e parchi pubblici

(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - In seguito seguito all' 'Allerta meteo di livello Arancione diffuso della Protezione Civile Regionale, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha disposto per domani, 2 dicembre, la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido- Il sindaco si riserva di prorogare la chiusura anche giovedì 3 dicembre- informa un comunicato di Palazzo San Giacomo - alla luce dell'evoluzione dello stato di allerta. Saranno chiusi anche i parchi pubblici cittadini. (ANSA).