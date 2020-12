Maradona: sopralluogo sindaco in stazione intitolata al Pibe

(ANSA) - NAPOLI, DEC 1 - Sopralluogo oggi del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in quella che sarà la stazione 'Mostra-Maradona' della linea 6 della metropolitana. Il primo cittadino ha voluto di persona constatare lo stato dell'arte e l'avanzamento dei lavori della stazione. E' intenzione dell'amministrazione comunale riuscire ad attivare la linea, aprire la stazione ed allestire la mostra su Maradona per il mese di maggio 2021. Una stazione che, nelle ambizioni del Comune di Napoli, dovrebbe diventare luogo per un omaggio permanente a Diego Armando Maradona e non solo un punto nodale della rete dei trasporti su ferro della città. Ad accompagnare il sindaco de Magistris, l'amministratore unico di Anm, Nicola Pascale, la responsabile del procedimento, Serena Riccio, e i tecnici di Metropolitana. (ANSA).