Mancano nomi strade, niente posta in Comune beneventano

(ANSA) - NAPOLI, DEC 1 - Niente posta per centinaia di residenti a Frasso Telesino, Comune del Beneventano. Da circa cinque mesi - riferiscono i promotori di una petizione al sindaco , Pasquale Viscusi - la corrispondenza non ci viene recapitata e siamo costretti a recarci a Telese, che dista circa 15 chilometri, per ritirarla" "Il responsabile dello smistamento - racconta una residente - ci ha spiegato che il postino, nuovo assunto, non riesce ad orizzontarsi tra le strade del paese per la mancanza delle targhe viarie e dei numeri civici. Così la corrispondenza viene reinviata al mittente, oppure va al macero dopo la giacenza".

"Anche Google Map - aggiungono i promotori della protesta - va in tilt con il nostro Comune". "Quando sono arrivata qui - dice una donna - l' indirizzo era via Valle. poi è diventato Contrada Arbusti ed ho dovuto rivolgermi all' Enel per modificare l' intestazione delle bollette"- "Come in tutti gli altri Comuni - affermano i residenti esclusi dal recapito della corrispondenza - dovremmo avere strade con i nomi e palazzi con i numeri civici. Che cosa aspetta il Comune a farlo ?" (ANSA).