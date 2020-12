Covid: primario e medico positivi al 'Rizzoli' di Ischia

(ANSA) - ISCHIA, 01 DIC - Due medici dell'ospedale "Rizzoli "di Ischia, uno dei quali è primario, sono risultati positivi al coronavirus. Il contagio dei due medici è stato accertato dai tamponi effettuati settimanalmente dalla ASL Napoli 2.

L ' Azienda sanitaria ha disposto un monitoraggio straordinario del personale in servizio al Rizzoli e la sanificazione della sala operatoria.

Per il direttore generale Antonio D'Amore "La situazione è attualmente sotto controllo e nelle prossime ore avremo i risultati dei test di tutti i dipendenti e quindi un quadro più chiaro della vicenda. Non esiste al momento rischio di focolaio al Rizzoli". ha aggiunto il direttore della Asl- (ANSA).