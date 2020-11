Tre colpi pistola contro balcone abitazione nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - La scorsa notte ignoti hanno esploso tre colpi d'arma da fuoco all'altezza di un balcone al primo piano in via Settetermini, a Boscoreale, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Boscoreale e quelli della sezione rilievi di Torre Annunziata. In strada sono stati trovati in totale sei bossoli.

Indagini dei Carabinieri. (ANSA).