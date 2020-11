Maradona:Napoli contro la Roma con maglia in stile Argentina

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Una maglia speciale per onorare la memoria di Diego Armando Maradona. È questa l'iniziativa del Napoli, che in occasione della gara valida per la 9^ giornata di Serie A contro la Roma in programma questa sera - alle 20:45 , la prima in campionato dopo la scomparsa del leggendario campione argentino, indosserà la quarta divisa ufficiale della stagione. La maglia ricorda quella dell'Argentina: sarà infatti a strisce verticali bianche e azzurre, in omaggio al Paese del Pibe de Oro.

Come spiegato dal club azzurro sul proprio sito ufficiale, la maglia - targata Kappa - ricorda quella dell'Argentina: sarà infatti a strisce verticali bianche e azzurre. "Un anno fa - si legge sul sito del Napoli -, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una speciale maglia gioco che ricordasse Diego Maradona, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di Napoli. Insieme speravamo che Diego potesse vederla, magari indossarla ed emozionarsi con noi. La presentazione del nuovo kit era già stata concordata per la 9^ giornata di campionato, in occasione del match SSC Napoli-Roma. La Kombat che sarà indossata stasera dai calciatori avrà un significato ancor maggiore rispetto a quanto ipotizzato inizialmente".

