Maradona: minuto raccoglimento Premier, Ancelotti in lacrime

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Sono stati avversari di tante battaglie in campo, ma Carlo Ancelotti e Diego Armando Maradona sono stati soprattutto ottimi amici. E in occasione della commemorazione del campione argentino sui campi di Premier League, l'allenatore italiano non è riuscito a trattenere le lacrime. Durante il minuto di raccoglimento in onore di Diego prima del match tra il suo Everton e il Leeds di Bielsa, un altro grande amico del Pibe de Oro, l'allenatore dei Toffees si è lasciato trasportare dalle emozioni. L'ex allenatore di Milan e Napoli sul quale le telecamere hanno indugiato, visibilmente scosso e con gli occhi lucidi, ha così ricordato Maradona.

La partita è poi andata male per Ancelotti. Il Leeds ha infatti colpito nel finale con Raphinha e la squadra dell'allenatore italiano non è riuscita a reagire. Un momento non facile per l'Everton, che comunque rimangono al sesto posto in Premier League con 16 punti dopo le prime 10 giornate. (ANSA).