Napoli: sindaco, filovia collegherà zona ospedaliera a Museo

(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - "Nuovi trasporti in città: ieri sera abbiamo eseguito le prove della nuova filovia R4 di Anm ad alimentazione completamente elettrica". Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che spiega che il filobus collegherà la zona ospedaliera con il Museo Nazionale lungo la direttrice S. Teresa - Amedeo di Savoia - Capodimonte - Colli Aminei, per poi procedere, nella circuito attorno all'ospedale Cardarelli, con stazionamento in piazzale Cardarelli. Dodici le filovie R4 che presteranno servizio dalle 5:30 alle 23:45.

"Lopera - sottolinea - si colloca all'interno del piano dell'Amministrazione comunale di estensione del servizio filoviario e potenziamento dell'offerta di trasporto collettivo con l'obiettivo di contribuire al risanamento ambientale della città, riducendo drasticamente l'emissioni di gas di scarico e l'inquinamento acustico, grazie proprio alla sua trazione elettrica". (ANSA).