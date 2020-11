Maradona: Murales in rione Sanita' , Diego uno di noi

(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - Anche il Rione Sanita' ha il murales di Maradona realizzato dal writer Raffo Art in uno dei vicoli del quartiere natale di Toto'. Il volto di D10s, alto alcuni metri, e' quello austero e smunto degli anni dello scudetto.

'' Un mio personale tributo al campione dei campioni - dice Raffo mentre da gli ultimi ritocchi ad un Vesuvio in fase di eruzione che completa il murales - ma anche un dono al popolo dei tifosi di questo rione legati come pochi al mito Maradona ".

'' Maradona - gli fa eco uno dei tifosi che con altri assiste alla realizzazione del murales - era e restera' sempre uno di noi".

Da un balcone parte amplificato' l' "o' mamma, mamma, mamma" che gli ultras dedicavano a Maradona durante le partite e la piccola folla in strada si lascia subito coinvolgere nel coro.

