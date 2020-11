Sorpreso con revolver e droga, preso affiliato clan Contini

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - Ha cercato inutilmente di eludere i controlli della Polizia di Stato, Gaetano Girgenti, 67 anni, ritenuto dagli investigatori un "colonnello" del clan Contini, in passato legato al boss Edoardo Contini. Girgenti, conosciuto a Napoli con il soprannome di "don Gaetano cuore di ferro", dopo la sua scarcerazione, avvenuta qualche anno, avrebbe messo in piedi, sempre secondo gli inquirenti, un "suo" gruppo malavitoso, attivo nella zona del Vasto e della Ferrovia. E' stato arrestato ieri, dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, che l'hanno sorpreso con un revolver modificato e 23 cartucce di diverso calibro nel borsello.

I poliziotti hanno deciso così di perquisire anche la sua abitazione: una volta entrati in casa, la sua compagna, B.A., una tunisina di 63 anni, ha cercato di liberarsi, lanciandola dal balcone, di una busta contenente 51 grammi circa di cocaina e un bilancino di precisione. A lui viene contestato il porto e la detenzione di arma clandestina e munizionamento in luogo pubblico e la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Alla donna solo quest'ultimo reato. Lui è stato chiuso nella casa circondariale di Napoli-Poggioreale. Lei nel carcere femminile di Pozzuoli. (ANSA).