Maradona:in via presepi statua con ali,diventa angelo Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - "Ieri sera ho cominciato subito a lavorare dopo la notizia che mi ha colpito profondamente. Ho lavorato tutta la notte per questa statuina di Maradona con le ali, perché è volato via ma resta sempre nella nostra mitologia napoletana". Così Genny Di Virgilio, uno degli artigiani più celebri di San Gregorio Armeno, racconta la sua opera della statuina per il presepe dell'asso argentino che lui realizza da tanti anni e che questa volta ha delle ali, come se fosse diventato un angelo protettore della città.

"Oggi ancora di più - spiega - fa parte della mitologia di questa città insieme a San Gennaro. In questi anni mi ha sempre colpito l'identificazione di Maradona con Napoli da parte di tutto il mondo. Venivano turisti dai Paesi del nord Europa, dagli Usa, dall'Asia e tantissimi compravano la statuina di Diego, perché era un segno tangibile della loro esperienza a Napoli. Abbiamo fatto statuine di Maradona senza limiti e le abbiamo sempre vendute ai napoletani e ai turisti".

Il Maradona diventato angelo ha la maglia con lo sponsor Buitoni, quella degli anni più vincenti, con lo scudetto e con la fascia di capitano. "E' un momento difficile per noi . spiega Di Virgilio- siamo chiusi, questo Natale è andato, aspettiamo il 3 dicembre per vedere se possiamo riaprire e recuperare un po'.

Ora stiamo vendendo online per mantenerci, ma ieri abbiamo pensato solo a Diego, perché lui ci ha dato tanto e ora tocca a noi restituire qualcosa, possiamo farlo solo impegnandoci a ricordarlo per sempre". (ANSA).