Maradona: Diego Jr., Capitano mio cuore non morirà mai

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - "Il capitano del mio cuore non morirà mai". Con questa frase su una foto dello stadio San Paolo illuminato per il lutto della morte di Maradona, Diego junior, il figlio nato dalla relazione a Napoli dell'asso argentino con Cristiana Sinagra, ha ricordato suo padre.

Diego junior è stato ricoverato nei giorni scorsi all'ospedale Cotugno di Napoli da dove è andato via ieri pomeriggio per tornare a casa visto che le sue condizioni erano migliorate. Il giovane per molti anni non ha mai avuto rapporti con il padre che inizialmente non lo aveva riconosciuto. Poi le cose sono cambiate, Diego Junior è stato riconosciuto e negli ultimi anni aveva stretto un forte legame con il padre, e ultimamente anche con le sorellastre Dalma e Giannina. (ANSA).