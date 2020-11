Maradona: Bruno Giordano "per me il più grande come amico"

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Come mi hai detto tu pochi giorni fa: sempre al mio fianco, dentro e fuori dal campo. Per me sei stato più grande come amico che come calciatore. Ti voglio bene": Bruno Giordano ha affidato ad un post su Instagram il suo ricordo di Diego Maradona, con il quale ha regalato il primo storico scudetto al Napoli. Le parole dell'ex attaccante romano sono accompagnate da una serie di fotografie delle giocate e dell'amicizia che lo lega all'argentino. (ANSA).