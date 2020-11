Maradona: Boccia, da juventino andavo al San Paolo per lui

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Da juventino andavo al San Paolo solo per vedere Diego. Era come andare a teatro": così il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, intervenuto stamattina al programma Radio anch'io sport, ha ricordato la sua passione e stima per Maradona. Adesso -ha aggiunto il ministro- "è come se fosse finita all'improvviso una fase della vita.

Quella che attraverso quei ricordi ti faceva sentire sempre ragazzo. Le emozioni che ha regalato Maradona in campo a tutti gli amanti del calcio sono state uniche e irripetibili. Ha vissuto da spirito libero e da spirito libero si è fatto amare".

