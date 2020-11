La ragazza col turbante, bellezza contro l'Alopecia

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - Un sito dove le donne possono trovare il turbante che più amano: lo ha realizzato Lucia La Marca, ovvero La Ragazza col Turbante, giornalista, comunicatrice e stilista campana che si dedica alla bellezza della diversità. E che nel periodo del lockdown ha deciso di dare corpo al suo progetto ecosostenibile lanciando il sito www.laragazzacolturbante.it Lucia, che soffre di una malattia invalidante autoimmunitaria, l'Alopecia Universale, realizza anche tutorial dedicati alla creatività e alla bellezza per aiutare le donne durante le chemioterapie.

"Ho sempre odiato le parrucche - dice la designer - le vedevo morte sul mio viso e mi sentivo tremendamente brutta quando le indossavo. Mi ritornava in mente sempre la bellezza del quadro di Vermer e un giorno chiusa in bagno decisi di realizzare il mio primo turbante. Oggi sono fiera di presentare la mia prima collezione. mi sono ispirata ai colori naturali delle terre orientali: un mix di tonalità calde e fredde in grado di esaltare le sfumature di ogni incarnato ed ogni personalità".

La collezione rientra in un progetto di sensibilizzazione, infatti, con l'acquisto di ogni turbante, verrà devoluto 1 euro in beneficenza all' associazione no profit Alopecia & Friends di Claudia Cassia. ''Con la mia collezione di turbanti -aggiunge l'artista - voglio smuovere le coscienze. Voglio che le donne si guardino allo specchio e si sentano belle nelle loro normalissime imperfezioni, e non siano condizionate dalle pubblicità delle grandi multinazionali nell'acquisto di parrucche che reprimono la nostra voglia di unicità. Meritiamo la libertà di scegliere e di non nasconderci''. (ANSA).