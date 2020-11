Napoli: Gattuso, fioretto non basta serve cattiveria

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - "Io vedo sempre impegno e grande senso di appartenenza, ora questo non basta. voglio vedere qualcosa in più non vorrei che giocare bene ci faccia sedere, perché non serve solo il fioretto ma bisogna saper leggere le partite e metterci cattiveria e malizia". Lo ha detto il tecnico del Napoli Rino Gattuso alla vigilia della sfida in Europa League con il Rijeka e dopo il ko con il Milan in campionato.

"Non è vero - ha detto - come ho letto da qualche parte che ho litigato con la squadra, ho parlato io con loro, non c'è stato un litigio. Dopo il Milan ho pubblicamente che la responsabilità è mia se non riesco a vedere dopo un anno le cose che chiedo alla squadra, non ho dato nessuna responsabilità ai giocatori". (ANSA).