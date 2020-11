Maradona: Patrizio Oliva, più scugnizzo dei napoletani

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Un dolore atroce per noi napoletani.

Diego è stato un simbolo per questa città, che vive per il calcio. È l'unico che ci ha portato ai massimi livelli grazie alla sua genialità. È un dolore incolmabile per tutti noi. Era più scugnizzo di tanti napoletani, si è integrato fin dal primo giorno ricevendo e ricambiando un affetto incredibile". Così l'olimpionico del pugilato Patrizio Oliva, oro a Mosca 1980 e poi ct della nazionale, napoletano e tifoso della squadra di Gattuso (oltre che attore teatrale che ha interpretato Pulcinella), ricorda Maradona. "Prese la squadra, che fu costruita nel modo giusto ovviamente, e l'ha portata allo Scudetto", dice ancora Oliva. (ANSA).