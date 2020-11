Maradona: Ferlaino, piango come tutti i napoletani

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Io sono napoletano e come tutti i napoletani siamo molto emozionati, piangiamo, perche' e' stato molto per Napoli e per il Napoli". Cosi' l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, ricorda Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'eta' di 60 anni.

"Maradona - prosegue Ferlaino a Rai Sport - e' stato un fuoriclasse, un genio, e ai geni non si puo' chiedere anche di essere uomini comuni. Maradona non era un uomo comune, perche' non era un giocatore comune". (ANSA).