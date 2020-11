Maradona: Bassolino, nostro cuore batte di dolore

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - "Oh mama mama mama, sai perché mi batte il corazon, ho visto Maradona, ho visto Maradona: così cantavano mia figlia piccolissima e tutti i bambini napoletani.

Anche adesso il nostro cuore batte, ma di tristezza e di dolore, per la sua scomparsa: un bacio, Diego". Così in un post su Facebook, Antonio Bassolino. (ANSA).