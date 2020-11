L'Accademia di Belle Arti di Napoli alla 3D Fashion Week

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Tra gli abiti presenti in passerella alla quarta edizione della 3D Fashion Week, in programma domani in modalità online (ore 19), organizzata da FabLab Latino America e Fabwomen che vede protagonisti i prodotti sartoriali realizzati con tecnologia digitale, ci saranno anche quelli frutto dei progetti di tre studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli, insieme con studenti della rete latino-americana, due abiti Fabricademy, una studentessa dell'IIS Caterina da Siena e il progetto Wearpure Tech di Noumena. La manifestazione, nata per la promozione e la diffusione della cultura digitale applicata alla moda, e come volano nell'accelerazione del processo di trasformazione digitale all'interno del settore, inizialmente realizzata come evento che riguardava il Latino America, nelle ultime edizioni, si sottolinea, "si è aperta ad un contesto più ampio, ciò ha permesso a numerosi giovani designer di potersi confrontare con realtà internazionali del medesimo settore".

I progetti selezionati sono stati sviluppati all'interno della Scuola di Fashion Design dell'Accademia di Belle Arti di Napoli coordinata dal prof. Angelo Vassallo, nell'ambito di un workshop sperimentale di Fabbricazione Digitale condotto dalle docenti del Corso di Laurea in Fashion Design, Mariangela Salvati, Natasha Rezzuti e Giulia Scalera in collaborazione con il FabLab di Frosinone.

Nel corso della diretta, visibile sui social, sfileranno i migliori progetti selezionati nella scorsa edizione del contest "Digital Made. For Young Fashion Talents" promosso da Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con Altaroma.

L'evento sarà trasmesso su Facebook e Youtube ai seguenti link: https://www.facebook.com/fablatam; https://www.youtube.com/channel/UCKiU4Njtbw2lrNJPeI3V9-Q?reload= 9&fbclid=IwAR0xFH1_6B0I3c0zOQ8DX7OKsQyzw3wyotiAZ9YVlDFyud9o-QbGI DZibiU (ANSA).