Calcio: Napoli; Koulibaly, noi con Gattuso al 100%

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - "Non ho nessun dubbio a schierarmi con Gattuso. Lui sa che lo seguiamo al 100%. Per me le critiche sono delle motivazioni, e lo dimostreremo in campo domani e domenica con la Roma". Lo ha detto Kalidou Koulibaly alla vigilia del match contro il Rijeka in Europa League, dopo il ko con il Milan.

"Nessuno - spiega Koulibaly - sa cosa succede nel nostro spogliatoio, non ci sono polemiche ma consapevolezza degli errori e voglia di migliorare. Poi abbiamo perso contro la prima in classifica, abbiamo preso due gol da Ibra che è un giocatore difficile da marcare. E allora se tutti si arrabbiano dopo questo ko vuol dire che sanno che il Napoli può fare cose importanti. Domenica contro la Roma può cambiare il nostro campionato, lo dimostreremo". (ANSA).