Covid: sindaco Procida chiude le scuole fino al 3 dicembre

(ANSA) - PROCIDA, 23 NOV - Il sindaco di Procida Dino Ambrosino ha emesso una ordinanza per la sospensione delle attività in presenza delle scuole dell'infanzia e primaria dell'isola sino al 3 dicembre prossimo.

In attesa delle decisioni del presidente della Campania, De Luca, il primo cittadino procidano - come si evince dal provvedimento - intende arginare la circolazione del virus limitandone la diffusione negli uffici pubblici anche in considerazione dei casi di positività che hanno coinvolto le scuole procidane e tenendo conto del fatto che il personale scolastico che presta servizio sull'isola proviene da comuni della terraferma con elevato indice di contagio. (ANSA).