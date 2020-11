Napoli: Fico, io sindaco?Mi piacerebbe ma presiedo la Camera

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "E' chiaro che il sindaco di Napoli ha un peso e un onere enorme. E' normale che come napoletano mi piacerebbe fare il sindaco. In questo suo grande animo popolare Napoli è una città straordinaria. Però sono la terza carica dello stato e so che ruolo sto svolgendo". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a "in mezz'ora" su Rai 3 rispondendo alla domanda di Lucia Annunziata se potrebbe candidarsi a sindaco della città partenopea nel 2021. (ANSA).