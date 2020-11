Per Prandelli ritorno amaro, il Benevento vince a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 22 NOV - Ritorno amarissimo per Cesare Prandelli alla guida della Fiorentina: contro il Benevento reduce da cinque sconfitte di fila Coppa Italia compresa è arrivata una sconfitta per 1-0 a firma di Improta, primo gol per lui in Serie A.

Oltre al risultato, che spinge i viola a ridosso della zona retrocessione dopo esser stati scavalcati dallo stesso Benevento, a dover preoccupare il tecnico di Orzinuovi appena subentrato a Iachini e tornato sulla panchina viola a 10 anni di distanza è la prestazione deludente a tutti i livelli, compreso quello caratteriale.

Ben altro clima in casa Benevento: dopo un primo tempo giocato con ordine e mirando più a chiudere gli spazi che ad aprirseli per qualche contropiede la squadra di Pippo Inzaghi si è accesa quando ha capito che questa Fiorentina era battibile. E così dopo il cambio azzeccato di Sau per Roberto Insigne è arrivato il gol di Improta che ha dato la carica ai campani e costretto i viola a inseguire: peccato per Prandelli (privo già prima di cominciare di Callejon appena uscito dalla quarantena e di Bonaventura out per un fastidio alla caviglia) che Vlahovic ha fallito di testa una ghiotta occasione e nel prosieguo della gara ha più rischiato che costruito. Il Benevento assai più vigoroso infatti è andato vicino al raddoppio con Insigne e il neo entrato Lapadula, sui quali ha salvato Dragowski riscattandosi dall'indecisione sul vantaggio avversario.