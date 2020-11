++ Pompei restituisce i corpi integri di due fuggiaschi ++

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Due uomini, un quarantenne signore di rango avvolto in un caldo mantello di lana e il suo giovane schiavo in tunica, le ossa già provate da anni di durissimo lavoro. E' la nuova scoperta di Pompei venuta fuori nei giorni della pandemia e che l'ANSA può raccontare in esclusiva.

"Stupefacente" commenta il ministro Franceschini, "una scoperta assolutamente eccezionale", sottolinea il direttore Massimo Osanna, anche perché "per la prima volta dopo più di 150 anni è stato possibile realizzare i calchi perfettamente riusciti delle vittime e delle cose che avevano con sé nell'attimo in cui sono stati investiti e uccisi dai vapori bollenti dell'eruzione".

(ANSA).