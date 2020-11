Covid: Napoli; Rrhamani positivo al ritorno da nazionale

(ANSA) - NAPOLI, 20 NOV - Amir Rrahmani è positivo al covid 19. Ne dà notizia il Napoli che spiega che con il tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al Covid-19 del difensore kosovaro. Il calciatore non è mai entrato in contatto con il gruppo squadra dopo il ritorno dalla nazionale e quindi osserverà il periodo di isolamento al proprio domicilio.

Rrhamani è reduce dalle partite della nazionale del Kosovo contro Albania, Slovenia e Moldavia. E' il secondo giocatore del Napoli positivo durante la sosta per le nazionali oltre a Hysaj, che è positivo ed è rimasto a fare l'isolamento nella sua casa in Albania. (ANSA).