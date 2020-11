Covid: in Lega Pro rinviata la gara Potenza-Avellino

(ANSA) - POTENZA, 19 NOV - In seguito alla richiesta presentata dall'Avellino, che ha diversi tesserati positivi al coronavirus, la Lega Pro ha rinviato a data da stabilire la gara che la formazione irpina avrebbe dovuto disputare lunedì prossimo, 23 novembre, alle ore 21, in casa del Potenza.

La partita - valida per la 12/a giornata di andata del girone C della serie C - sarebbe stata trasmessa in diretta su Rai Sport. (ANSA).