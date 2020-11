Campania: Bankitalia, Pil in calo, -8%

(ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - L' Economia della Campania registra un calo del Pil di 8 punti percentuali in conseguenza delle limitazioni imposte alle attività economiche in seguito alla pandemia di Covid-19 E'' il dato che emerge dall' aggiornamento sulle condizioni congiunturali dell'Economia in Campania presentato dalla Banca d'Italia, e basato su proiezioni della Svimez..

Il calo dell' Economia campana è comunque inferiore rispetto alla media nazionale, stimata dalla Banca d'Italia attorno al 10%.

Nel primo trimestre 2020, caratterizzato dall'incertezza della pandemia, il calo è stato del 5%, nel secondo trimestre, del 15%. Manca ancora il dato della Campania relativo all'ultimo trimestre. Per l'intero Mezzogiorno si registra una flessione del 4%.

Secondo l' indicatore trimestrale dell'economia regionale (Iter) elaborato da Bankitalia nei primi sei mesi del 2020 il prodotto interno lordo è diminuito in misura molto marcata in Campania, soprattutto nel secondo trimestre.

Le stime attualmente disponibili per le macroaree indicano un' attenuazione del calo del prodotto nel Mezzogiorno nel terzo trimestre. (ANSA).