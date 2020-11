++ Covid: Tar, legittima ordinanza su scuole Campania ++

(ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - E' legittima l'ordinanza regionale sulle scuole in Campania. E' quanto fa sapere l'Unità di crisi regionale. Con due decreti, il Tar campano ha, infatti, respinto i ricorsi di alcuni gruppi di genitori contro l'ultimo provvedimento regionale con il quale è stata programmata, a partire dal 24 novembre, la graduale ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia e della prima elementare, previo screening sul personale docente e non docente e sui bambini e relativi familiari. I genitori chiedevano la ripresa totale in presenza. (ANSA).