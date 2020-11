Trasporti: Linea 1 Metro , tratta ridotta

(ANSA) - NAPOLI, 18 NOV - La linea 1 della Metropolitana di Napoli continua a funzionare oggi sulla tratta ridotta Dante-Piscinola, in seguito ad un guasto avvenuto ieri al sistema informatico di gestione dei treni. Il collegamento Dante-Garibaldi è assicurato da una navetta.

L' ANM ha informato gli utenti con una comunicazione attraverso i social media.

Intanto proseguono due giorni a settimana, negli orari serali, i test di prova dei due nuovi treni acquistati in Spagna, che dovrebbero entrare in esercizio tra la fine dei gennaio e febbraio. (ANSA).