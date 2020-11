Trasporti: Circumvesuviana, oggi altre 39 soppressioni

(ANSA) - NAPOLI, 18 NOV - Si preannuncia un'altra giornata complicata per i pendolari e i viaggiatori che si servono dei mezzi della Circmvesuviana per i loro spostamenti. L'Ente autonomo Volturno, infatti, a seguito dalla decisione dei dipendenti di rinunciare all'effettuazione degli straordinari, comunica sul proprio sito internet che oggi saranno soppresse ben 39 corse. Nello specifico dieci riguardano la tratta Napoli-Sorrento, cinque la Napoli-Baiano, quattro la Napoli-Poggiomarino, sedici la Napoli-Sarno e quattro la Napoli-San Giorgio via Centro Direzionale. Solo alcune delle corse cancellate saranno sostituite con autobus.

Sempre dal portale dell'Eav si legge che i ''servizi di supporto sulle direttrici Ottaviano-Napoli Porta Nolana, Ercolano-Napoli Porta Nolana, Pomigliano d'Arco-Napoli Porta Nolana, Licola-Quarto-Pianura e Pianura-Soccavo-Mostra-Agnano'', da oggi saranno soppressi.

