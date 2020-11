Forte boato e incendio a distributore Gpl nel Napoletano

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 18 NOV - Un forte boato, avvertito anche a notevole distanza, seguito da un incendio, con fiamme alte e una densa coltre di fumo nero: è accaduto poco prima di mezzanotte nella zona di Rovigliano, a Torre Annunziata (Napoli). A essere interessata dall'esplosione e dal successivo rogo una stazione di gpl in via Ercole Ercoli. Necessario per spegnere le fiamme l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno anche provveduto a mettere in sicurezza l'intera area.

Sul posto si è recato anche il sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione. Al lavoro le forze dell'ordine per comprendere se quanto accaduto sia un fatto fortuito o se dietro l'episodio vi possa essere stata un'azione di natura dolosa.

(ANSA)