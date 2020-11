Maltempo:mamma e 2 bimbi bloccati in auto, li salva autista

(ANSA) - CASERTA, 17 NOV - Piogge intense e vento forte hanno flagellato in nottata il Casertano. Fiumi d'acqua hanno attraversato Mondragone e Casal di Principe, con allagamenti in case e cantine, e tanti sono gli alberi caduti. A Casal di Principe ieri sera una madre e i suoi due bambini sono stati salvati in extremis da un autista della Ctp, dopo che erano rimasti bloccati nella propria autovettura, ferma in strada e sommersa dall'acqua per il violento maltempo che si era abbattuto. L'acqua era arrivata all' altezza dei finestrini quando l'autista, in servizio sulla vettura 3838 impegnata sulla linea T51 Aversa-Castel Volturno (località Pinetamare) si è reso conto del pericolo, si è avvicinato alla vettura e ha tratto in salvo la famiglia. Un gesto da eroe, visto che il conducente (Roberto il suo nome) ha messo in pericolo anche la sua vita, salvandone tre. Congratulazioni sono immediatamente giunte dai colleghi e dalla stessa azienda. (ANSA).