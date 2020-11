Incidenti lavoro: operaio travolto e ucciso da camion

(ANSA) - CASERTA, 17 NOV - Un lavoratore di 39 anni è morto in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda di spedizioni di Teverola, nel Casertano.

Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, è emerso che l'operaio, di Giugliano in Campania, è stato travolto dalla motrice di un camion che stava effettuando una retromarcia nel parcheggio della ditta. Violentissimo l'impatto, che ha ucciso sul colpo il 39enne. La salma è stata sequestrata per l'esame autoptico. (ANSA).