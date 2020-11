Covid: a Benevento scatta il divieto di fumare all'aperto

(ANSA) - BENEVENTO, 17 NOV - A Benevento è vietato fumare: è questo, in sintesi, il nuovo provvedimento disposto con una ordinanza dal sindaco di Benevento Clemente Mastella per fronteggiare la pandemia da Covid.

Appellandosi al buon senso di responsabilità dei cittadini, nel provvedimento il sindaco ordina che "è vietato fumare all'interno di tutto il centro storico, presso le fermate dei mezzi di trasporto, nelle aree e sui marciapiedi in prossimità degli istituti scolastici, nelle aree pubbliche in situazioni di coda in attesa di accedere a esercizi commerciali, nelle aree ludiche dedicate al gioco dei bambini, all'interno di parchi pubblici e giardini comunali presenti in città". (ANSA).