Dal Salernitano a Napoli per comprare droga, presi 2 pusher

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - Dalla provincia di Salerno, precisamente da Angri e San Marzano sul Sarno per comprare - nottetempo - droga nei Quartieri Spagnoli di Napoli: i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, la scorsa notte, durante i controlli anti Covid, hanno bloccato e arrestato due pusher del Salernitano trovati in possesso di hashish, tre involucri contenenti eroina, un taglierino intriso di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e 190 euro ritenuti provento del reato. I due, 36 e 24 anni, arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio, sono ora in caserma, in attesa di giudizio. (ANSA).