Campania: aumentano positivi e tamponi,in 16 giorni 35 morti

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - Tornano a salire in Campania i positivi (3.771 rispetto ai 3.351 precedenti) ma anche i tamponi, 24.948 rispetto ai 20.662 precedenti. Gli asintomatici sono 3.214, i sintomatici 557. I deceduti, tra il 30 ottobre ed il 14 novembre, sono 35. I guariti del giorno sono 725. Questi i dati del bollettino dell'Unità di Crisi regionale. Il report dei posti letto su base regionale indica in 656 quelli di terapia intensiva disponibili (194 occupati), in 3.160 (covid e offerta privata) i posti letto di degenza disponibili: (occupati 2.224;). (ANSA).