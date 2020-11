++ Napoli:dalla settimana prossima in arrivo 200 bombole ++

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - Dalla settimana prossima le ditte distributrici di ossigeno si sono impegnate a reperire altre bombole - circa 200 - per soddisfare le richieste a Napoli in questo periodo di emergenza covid. Lo apprende l'ANSA da fonti della Federfarma Napoli. L'organizzazione rivolge un appello a quanti hanno contenitori vuoti in casa: "Se ci sono difficoltà a restituire la bombola possiamo essere contattati con una mail -info@federfarmanapoli.it - o su fb e noi provvediamo a mettere in collegamento l'utente con la farmacia per contribuire a risolvere il problema". Permane in città e nella sua provincia una situazione molto pesante per la carenza di bombole. (ANSA).