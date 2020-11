Uomo ferito in strada nel Napoletano

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO, 14 NOV - Un uomo di circa 40 anni, incensurato, è stato ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco in via Ugo Foscolo a San Giorgio a Cremano (Napoli).

L'episodio, sul quale indaga la Polizia di Stato del locale Commissariato, è accaduto in mattinata.

Da quanto si apprende, l'uomo era in una Smart quando sarebbe stato affiancato da una o più persone che hanno aperto il fuoco, ferendolo. L'uomo è stato soccorso e portato via a bordo di ambulanza. Al momento è in codice rosso all'Ospedale del Mare a Napoli. (ANSA).