Scioperi: trasporti; a Napoli stop bus, metro e funicolari

Chiuse le funicolari e la linea 1 della metropolitana, fermi bus e tram. Questo l'effetto dello sciopero di quattro ore del trasporto pubblico proclamato per oggi alle ore 11 alle ore 15 da FILT CGIL, FILT CISL, UILTRASPORTI, ORSA TPL, UGL FNA, USB, FAISA CISAL e FAISA CONFAIL per sollecitare il miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro e le spettanze arretrate del 2016. Stop al servizio dei bus che riprenderà 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Le funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto riprendono con la prima corsa delle ore 15,20. Servizio sospeso per la funicolare di Mergellina. Per quanto riguarda la linea 1 della metro la prima corsa da Piscinola é alle 15,51, da Garibaldi alle 16,31.

