Usa:brindisi del comitato europeo per Andrew Cuomo per Biden

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - Brindisi e torta in onore dell'elezione di Joe Biden nuovo presidente degli Stati Uniti.

Festeggia così l'esito delle elezioni presidenziali americane il Comitato europeo per Andrew Cuomo, che si è a lungo attivato durante la campagna elettorale per sostenere la candidatura del candidato dei democratici. Il Comitato, nato 20 anni fa per il sostegno alla corsa di Andrew Cuomo (originario di Tramonti, Salerno) alla carica di Governatore dello Stato di New York, è rappresentato da Sergio Cuomo, cugino di Andrew e già direttore di Mentoring Usa-Italia Onlus (associazione che da oltre 20 anni opera contro la dispersione scolastica e contro il bullismo nelle scuole) e da Alfonso Ruffo, Board Member della National Italian American Foundation (Niaf) a Washington e direttore de Il Denaro.

"La vittoria di Joe Biden è anche il successo del Comitato europeo per Andrew Cuomo. Il nuovo presidente è amico di lunga data di Andrew che lo ha sostenuto fortemente in campagna elettorale e della nostra famiglia. Biden è politico attento all'ambiente, il suo mandato sarà importante per il dialogo con l'Europa", spiega Sergio Cuomo. Per Alfonso Ruffo, "il nostro è un gesto beneaugurante per salutare il nuovo presidente Biden che, si spera, voglia riprendere una politica di amicizia con l'Europa e l'Italia, una ripresa dei rapporti, solidi come in passato, anche in linea con l'impegno di Andrew Cuomo come Governatore dello stato di New York". (ANSA).