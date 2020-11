Criminalità: 10 pistole sequestrate dai Cc in due settimane

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - Un revolver calibro 22 è stato sequestrato stanotte dai carabinieri in via Francesco Saverio Correa, a Napoli, insieme a proiettili di pistole calibro 9x21, e calibro 9 Nelle ultime due settimane sono state 10 le pistole - una delle quali a salve - sequestrate dai. militari tra Napoli e provincia, insieme a 250 munizioni.

Un 22 enne, Ciro Pipolo, incensurato, residente ai Quartieri spagnoli, è stato bloccato in piazza Trieste e Trento, ed arrestato per detenzione di arma da fuoco.

Quattro persone sono state denunciate dai militari della compagnia di Bagnoli, che hanno trovato nella cantina di un' abitazione in viale Traiano, due revolver con matricola cancellata e 117 proiettili di diverso calibro..

Ad Afragola, in un garage abusivo di Via Don Minzoni, è stato sequestrato un borsone contenente un revolver marca "Ruger SP101", calibro 357 magnum con matricola cancellata e 30 cartucce .

Tutte le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se siano state utilizzate per fatti di sangue o intimidazione. (ANSA).