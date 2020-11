Covid: sindaco Napoli a lavoro su ordinanza

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistirs, con la sua giunta e con gli uffici sta lavorando alla predisposizione dell'ordinanza, annunciata due giorni fa, con cui si punta a contenere la diffusione del coronavirus in città.

Si tratterà - come riferito dallo stesso sindaco - di un ''provvedimento ampio'' e per il quale de Magistris ha chiesto ''una vasta istruttoria'' al Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza. Istruttoria che è già pervenuta sulla scrivania del primo cittadino. Il provvedimento sarà adottato nella giornata di domani, venerdì 13 novembre. (ANSA).