Covid: De Luca,in Campania non ci sarà ospedale da campo

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - "Si sta diffondendo la notizia che l'Esercito verrà a montare un ospedale da campo nella nostra regione. Nessun ospedale da campo verrà in Campania. L'unica nostra richiesta è da tempo l'invio di medici, e da questo punto di vista le risposte non sono arrivate. Il resto è sciacallaggio". Lo afferma in un post sui social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Un post che inizia con la frase: "Continua lo sciacallaggio contro la Campania.

Prosegue una intollerabile campagna contro la sanità della Campania". (ANSA).