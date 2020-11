Covid: Caserta,personale Cri davanti uffici contro assembramenti

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - La Croce Rossa scende in campo contro gli assembramenti davanti agli uffici pubblici, predisponendo servizi ad hoc per la regolazione degli ingressi.

E' attivo infatti da lunedì scorso, davanti agli ingressi della prefettura di Caserta e del vicino sportello unico per l'immigrazione, il servizio garantito dal personale della Croce Rossa di Caserta (Comitato di Caserta presieduto da Teresa Natale) e del Corpo militare della Croce Rossa italiana (Naapro di Caserta, diretto dal capitano Pietro Fasolino e dal Naapro di Napoli , diretto dal tenente Raffaele De Rosa), il cui scopo è assicurare un afflusso in linea con le misure anti-Covid.

L'attività è svolta in collaborazione con le Infermiere Volontarie della Cri.

Sono tante le persone, sia cittadini ma soprattutto immigrati, che quotidianamente si recano a piazza della prefettura per sbrigare pratiche all'ufficio di governo o a quello competente per gli stranieri. La prefettura di Caserta (prefetto Raffaele Ruberto) , ha quindi chiesto alla Croce Rossa di Caserta di predisporre servizi per la regolazione degli ingressi.

L'attività è prevista ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. (ANSA).