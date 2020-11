Napoli: vendevano aglio spagnolo ma con fascette tricolori

(ANSA) - NAPOLI, 11 NOV - Avevano messo in vendita aglio straniero, precisamente spagnolo, utilizzando contrassegni tricolori: è quanto hanno scoperto i carabinieri del Nipaaf del comando Gruppo Forestale di Napoli che insieme con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) hanno controllato diverse attività commerciali e aziende di Casoria, popoloso comune alle porte di Napoli.

Scoperti anche 11 lavoratori in nero, di questi 2 risultati irregolari sul territorio nazionale e 2 che percepivano anche il reddito di cittadinanza.

Sul piazzale della ditta erano depositati vari scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione, imballaggi in plastica e imballaggi in legno. molteplici le irregolarità riscontrate dai carabinieri. molti i documenti o le autorizzazioni mancanti. Conclusi i controlli i militari hanno comminato sanzioni amministrative per quasi 15mila euro. Il rappresentante della ditta è stato denunciato per frode in commercio e per aver "assunto" in nero due clandestini. (ANSA).