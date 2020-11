Covid: Brusaferro, in corso analisi per Campania

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - "Riteniamo validi dati della Campania ma approfondimenti sono in atto per cogliere aspetti che potrebbero completare una analisi che è in corso". Lo ha affermato il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro alla conferenza stampa organizzata al ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. (ANSA).