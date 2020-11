Covid: sos da Napoli, mancano le bombole d'ossigeno

(ANSA) - NAPOLI, 09 NOV - Non manca l'ossigeno, c'è carenza di bombole. E' quanto fa sapere Vincenzo Santagada, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Napoli, in merito a quanto accade in questi giorni: la situazione è peggiorata perchè moltissime persone non hanno restituito le bombole vuote. Ma la situazione potrebbe sbloccarsi positivamente.

"Da oggi - spiega - è in vigore una direttiva della Regione Campania in base alla quale anche i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prescrivere ossigeno liquido per ovviare alla carenza delle bombole": Finora, questo tipo di ossigeno era prescrivibile solo dagli specialisti ospedalieri, dagli pneumologi. "Questa direttiva - sottolinea Santagada - dovrebbe ridurre il disagio legato all'assenza di bombole".

Un'altra possibilità, infine, è data dall'ossigeno liquido concentrato. "Un apparecchio che funziona come se fosse un elettrodomestico - aggiunge - attaccato a spina della corrente elettrica, questo apparecchio prende l'area dalla stanza in cui si trova una persona e separa l'ossigeno da anidride carbonica e azoto che vengono eliminati". (ANSA).